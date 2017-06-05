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Мещеряков: "Локомотив" создаст комитет по развитию и подготовке молодых футболистов

Спорт
5 июня, 17:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Заседание совета директоров "Локомотива" прошло в понедельник в Москве

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Футболисты "Локомотива"

Футболисты "Локомотива"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Московский футбольный клуб "Локомотив" создаст комитет по развитию и подготовке молодых футболистов. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков.

Заседание совета директоров "Локомотива" прошло в понедельник в Москве.

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"Подвели итоги выступления всех команд. Было дано поручение в течение месяца подготовить программу развития молодежи, этим будет заниматься менеджмент клуба с экспертами и с участием отдельных членов совета директоров. Будет создан комитет по развитию и подготовке молодых футболистов, это касается академии, молодежной команды, "Локомотива-Казанки", это должна быть единая система. Надо выходить на уровень лучших образцов на примере больших клубов, поэтому будет проводиться анализ работы зарубежных клубов".

В заседании совета директоров принял участие бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Булыкин. "Дмитрия Булыкина совет директоров пригласил в качестве эксперта. Сейчас лучшая система развития молодежи - голландская, "Аякс", а у Дмитрия есть опыт выступления в Нидерландах. Мы его выслушали, и он нам помог", - сказал Мещеряков.

Булыкин выступал за голландские "Ден Хааг" (сезон-2010/11), "Аякс" (сезон-2011/12), "Твенте" (сезон-2012/13).

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