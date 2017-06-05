Мещеряков: "Локомотив" в следующем сезоне должен занять место в пятерке РФПЛ

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Задача выйти из группы Лиги Европы и занять место не ниже пятого в чемпионате России следующего сезона поставлена перед московским футбольным клубом "Локомотив". Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

Заседание совета директоров "Локомотива" прошло в понедельник в Москве.

"Обсудили задачи команды на предстоящий сезон: место не ниже пятого в чемпионате России и минимум выход из группы в Лиге Европы", - сообщил Мещеряков.

В минувшем сезоне железнодорожники стали обладателями Кубка России и получили право выступить во втором по значимости еврокубковом турнире - Лиге Европы, начиная с групповой стадии. В чемпионате России сезона-2016/17 клуб занял восьмое место.