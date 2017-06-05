Мещеряков: Семин остается главным тренером ФК "Локомотив", его смена не обсуждалась

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Юрий Семин продолжит работу на посту главного тренера московского "Локомотива", вопрос его смены не обсуждался. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров столичного футбольного клуба Анатолий Мещеряков.

Заседание совета директоров "Локомотива" прошло в понедельник в Москве.

"Вопрос смены тренера на совете директоров не обсуждался. Это значит, что какой тренер был, такой и остался. До него все задачи будут доведены", - сказал Мещеряков.

"Решили, что отчитываться по всем программам (развития клуба) будут все, включая главного тренера, раз в квартал", - сказал Мещеряков.

"Локомотив" в сезоне-2016/17 под руководством 70-летнего Семина стал победителем Кубка России и получил право выступить во втором по значимости еврокубковом турнире - Лиге Европы, начиная с групповой стадии. В чемпионате России команда заняла восьмое место.

Семин возглавлял "Локомотив" в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 годах, а в четвертый раз в карьере возглавил команду в августе 2016 года, подписав однолетний контракт с возможностью продления на год.