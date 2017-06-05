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Мещеряков: Семин остается главным тренером ФК "Локомотив", его смена не обсуждалась

Спорт
5 июня, 17:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Заседание совета директоров "Локомотива" прошло в понедельник в Москве

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Юрий Семин

Юрий Семин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Юрий Семин продолжит работу на посту главного тренера московского "Локомотива", вопрос его смены не обсуждался. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров столичного футбольного клуба Анатолий Мещеряков.

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Заседание совета директоров "Локомотива" прошло в понедельник в Москве.

"Вопрос смены тренера на совете директоров не обсуждался. Это значит, что какой тренер был, такой и остался. До него все задачи будут доведены", - сказал Мещеряков.

"Решили, что отчитываться по всем программам (развития клуба) будут все, включая главного тренера, раз в квартал", - сказал Мещеряков.

"Локомотив" в сезоне-2016/17 под руководством 70-летнего Семина стал победителем Кубка России и получил право выступить во втором по значимости еврокубковом турнире - Лиге Европы, начиная с групповой стадии. В чемпионате России команда заняла восьмое место.

Семин возглавлял "Локомотив" в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 годах, а в четвертый раз в карьере возглавил команду в августе 2016 года, подписав однолетний контракт с возможностью продления на год.

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