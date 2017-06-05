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Пассажиры смогут поиграть в настольный футбол в метро Москвы во время Кубка конфедераций

Спорт
5 июня, 18:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Об этом сообщил журналистам первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Настольный футбол установят в преддверие Кубка конфедераций на станции "Площадь Революции" и в переходе между "Пушкинской" и "Чеховской". Об этом сообщил журналистам первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

"Настольный футбол выставим за несколько дней до Кубка конфедераций. На станциях будут проводиться целые матчи, а судьями будут сотрудники метро", - сказал он, отметив, что пассажиры смогут поиграть в футбол абсолютно бесплатно.

Кубок конфедераций пройдет в столице и других городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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