Бывший футболист "Ньюкасла" Тьоте скончался на 31-м году жизни

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Полузащитник китайского футбольного клуба "Бэйцзин" Шейк Тьоте скончался в возрасте 30 лет. Об этом сообщил представитель игрока, чьи слова приводит телеканал BBC.
Отмечается, что ивуарийцу стало плохо во время тренировки. Через несколько часов футболист скончался в больнице.
Statement from player's representative. pic.twitter.com/Ziiw4otSme— Richard Conway (@richard_conway) June 5, 2017
"С грустью сообщаю, что Шейк Тьоте скончался после того, как он потерял сознание на тренировке, - сказал представитель футболиста. - Мы сейчас не можем сказать ничего больше и просим уважать частную жизнь семьи покойного".
Тьоте перешел в "Бэйцзин" в феврале этого года из английского "Ньюкасла", за который выступал с 2010 года. В составе голландского "Твенте" он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны. Также он играл за бельгийский "Андерлехт" и голландскую "Роду".
С 2009 года Тьоте выступал за национальную сборную Кот-д’Ивуара, в составе команды он провел 55 матчей и забил один гол. Является обладателем Кубка африканский наций 2015 года.