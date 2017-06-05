Сарсания: "Зенит" ведет переговоры о переходе защитника "Ростова" Терентьева

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Зенит" заинтересован в услугах защитника "Ростова" Дениса Терентьева. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор санкт- петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.

Согласно данным Transfermarkt, действующий контракт 24-летнего Терентьева с "Ростовом" рассчитан до 30 июня 2018 года. Он является воспитанником академии "Зенита", за основную команду санкт-петербургского клуба провел один матч - это произошло в сезоне-2011/12.

"У Терентьева действующий контракт с "Ростовом", но мы им интересуемся. Это воспитанник петербургского футбола, он хорошо проявил себя в "Ростове", способен играть как справа, так и слева. Справа у нас играет Игорь Смольников, слева - Юрий Жирков, но нам нужен человек, который может их заменить. И Терентьев - это тот игрок, который может составить конкуренцию Смольникову и Жиркову", - сказал Сарсания.

"Терентьев нам интересен, тем более, что он является нашим воспитанником. Но у него есть контракт с "Ростовом". К соглашению мы еще не пришли, поэтому нельзя говорить о том, что мы его уже подписали. Пока есть переговоры, и не более того", - отметил спортивный директор "Зенита".