Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сарсания: "Зенит" ведет переговоры о переходе защитника "Ростова" Терентьева

Спорт
5 июня, 18:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Согласно данным Transfermarkt, действующий контракт 24-летнего Терентьева с "Ростовом" рассчитан до 30 июня 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Денис Терентьев (справа)

Денис Терентьев (справа)

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Зенит" заинтересован в услугах защитника "Ростова" Дениса Терентьева. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор санкт- петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.

Согласно данным Transfermarkt, действующий контракт 24-летнего Терентьева с "Ростовом" рассчитан до 30 июня 2018 года. Он является воспитанником академии "Зенита", за основную команду санкт-петербургского клуба провел один матч - это произошло в сезоне-2011/12.

"У Терентьева действующий контракт с "Ростовом", но мы им интересуемся. Это воспитанник петербургского футбола, он хорошо проявил себя в "Ростове", способен играть как справа, так и слева. Справа у нас играет Игорь Смольников, слева - Юрий Жирков, но нам нужен человек, который может их заменить. И Терентьев - это тот игрок, который может составить конкуренцию Смольникову и Жиркову", - сказал Сарсания.

"Терентьев нам интересен, тем более, что он является нашим воспитанником. Но у него есть контракт с "Ростовом". К соглашению мы еще не пришли, поэтому нельзя говорить о том, что мы его уже подписали. Пока есть переговоры, и не более того", - отметил спортивный директор "Зенита".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
2
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NCB
3
Черногория официально стала 29-м членом НАТО
4
Усманов выбрал первых победителей конкурса пародий на свою видеодуэль с Навальным
5
Лавров призвал Доху и арабские страны решать противоречия путем диалога
6
Бывший футболист "Ньюкасла" Тьоте скончался на 31-м году жизни
7
Силовики ищут пилота, сбежавшего с места крушения вертолета в Адыгее
Темы дня
Загрузка...
Реклама