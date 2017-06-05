Сарсания: "Зенит" ведет переговоры о переходе защитника "Ростова" Терентьева

По делу о взятках главе управления Минздрава Подмосковья изъяты десятки млн рублейПроисшествия 5 июня, 20:02
Определен состав сборной России на чемпионат Европы по фехтованиюСпорт 5 июня, 20:01
За чертой патрулирования: дачники настаивают на усилении безопасности их участковОбщество 5 июня, 19:39
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NCBМеждународная панорама 5 июня, 19:37
Эксперты: перспектива введения сокращенной рабочей недели ближе, чем короткого дняОбщество 5 июня, 19:32
Черногория официально стала 29-м членом НАТОМеждународная панорама 5 июня, 19:28
"Ростов" объявил о переходе футболиста Терентьева в "Зенит"Спорт 5 июня, 19:25
Три золота и три травмы: "Зенит" покинул самый преданный его легионерСпорт 5 июня, 19:20
Палеонтологи заполнили "пробел" в родовом дереве динозавровНаука 5 июня, 19:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Зенит" заинтересован в услугах защитника "Ростова" Дениса Терентьева. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор санкт- петербургского футбольного клуба Константин Сарсания.
Согласно данным Transfermarkt, действующий контракт 24-летнего Терентьева с "Ростовом" рассчитан до 30 июня 2018 года. Он является воспитанником академии "Зенита", за основную команду санкт-петербургского клуба провел один матч - это произошло в сезоне-2011/12.
"У Терентьева действующий контракт с "Ростовом", но мы им интересуемся. Это воспитанник петербургского футбола, он хорошо проявил себя в "Ростове", способен играть как справа, так и слева. Справа у нас играет Игорь Смольников, слева - Юрий Жирков, но нам нужен человек, который может их заменить. И Терентьев - это тот игрок, который может составить конкуренцию Смольникову и Жиркову", - сказал Сарсания.
"Терентьев нам интересен, тем более, что он является нашим воспитанником. Но у него есть контракт с "Ростовом". К соглашению мы еще не пришли, поэтому нельзя говорить о том, что мы его уже подписали. Пока есть переговоры, и не более того", - отметил спортивный директор "Зенита".