Медведев: дата матча КХЛ на открытом воздухе между СКА и "Йокеритом" пока не определена

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургский СКА и хельсинкский "Йокерит" вели переговоры о проведении матча регулярного чемпионата лиги на открытом воздухе, точная дата этой игры станет известна позднее. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров петербургского клуба Александр Медведев.

Ранее газета Kauppalehti сообщила о наличии договоренности между СКА и "Йокеритом" о проведении матча на открытом воздухе.

"Если договоренность (о проведении матча) будет достигнута, то это будет здорово. Знаю, что велись переговоры насчет проведения такой игры в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Сроки еще нужно определить, должна быть подходящая погода. Все станет ясно ближе к началу сезона, когда наступит ясность с календарем", - заявил Медведев.

Событие будет приурочено к 50-летию "Йокерита", встречу планируется провести в Хельсинки. Соглашение, заключенное с властями города, предусматривает проведение двух матчей на открытом воздухе. Вторую игру проведет другая команда из Хельсинки ХИФК, выступающая в финской лиге.