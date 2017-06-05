Футбольный тренер Олег Романцев пишет автобиографическую книгу

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Футбольный тренер Олег Романцев пишет автобиографическую книгуСпорт 5 июня, 20:11
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МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского "Спартака" Олег Романцев пишет автобиографическую книгу. Об этом он сообщил на презентации книги российского журналиста Александра Львова.
"Я не хотел писать книгу. Но у меня получилась такая ситуация, что моя старшая внучка учится на журналиста, она меня постоянно уговаривала и уговорила. Я ей рассказываю, а она пишет", - сказал Романцев.
Романцев является самым титулованным тренером московского "Спартака". В столичном клубе он работал с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003-й. Вместе со "Спартаком" он становился чемпионом СССР, восьмикратным победителем чемпионата России, обладателем Кубка СССР, трехкратным обладателем Кубка России. Сборную страны Романцев возглавлял с 1994 по 1996 год, а также с 1998 по 2002-й.