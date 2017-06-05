Романцев заявил, что матч сборных России и Венгрии очень важен для него как специалиста

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Известный российский тренер Олег Романцев рассказал, что товарищеский матч сборных Венгрии и России по футболу важен для него как специалиста. Об этом он сообщил ТАСС.

"Я с нетерпением жду этот матч, потому что он для меня как специалиста будет достаточно информативным. Для всех болельщиков это обычный матч, в котором выиграем - отлично, ничья - хорошо, проиграем - плохо, но для меня, даже если проиграем, он может быть хорошим. Нужно узнать, кого взял Станислав Саламович (Черчесов, главный тренер сборной России. - Прим ТАСС), как он их использует, и какие перспективы у этой команды - все это я сегодня должен увидеть", - сказал Романцев.

Матч между сборных Венгрии и России состоится в Будапеште на стадионе "Гроупама-Арена" и начнется в 21:30 мск.