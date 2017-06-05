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Российские спортсмены лидируют после первого дня ЧМ по практической стрельбе из карабина

Спорт
5 июня, 21:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Алексей Пичугин, выступающий на турнире в новом для себя классе полуавтоматического карабина, лидирует в упражнении "Кейп Таун"

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МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российская сборная лидирует по итогам первого соревновательного дня чемпионата мира по практической стрельбе, который проходит в подмосковном парке "Патриот". Спортсмены выполнили 24 упражнения, сообщили в Минобороны РФ.

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"Несмотря на погодные условия, в первый день соревнований спортсмены показывают очень неплохие результаты. Этому способствуют не только индивидуальные навыки участников, но и высокий уровень организации соревнований и подготовки стрелковых галерей парка "Патриот". Мы благодарны за это нашим российским друзьям", - заявил главный судья соревнований Ола Далбек, представляющий Шведскую федерацию практической стрельбы.

Чемпион России по практической стрельбе из пистолета Алексей Пичугин, выступающий на этом чемпионате в новом для себя классе полуавтоматического карабина (открытый класс), лидирует в упражнении "Кейп Таун". Пичугин всего за 11,44 секунды поразил семь мишеней. Выступающий в этом же классе мастер спорта Михаил Ушаков лидирует по результатам выполнения одного из самых сложных упражнений - "Носорог", по условиям которого за максимально короткий срок необходимо поразить 34 мишени, находящиеся на расстоянии от 10 до 25 метров. Ушаков выполнил упражнение за 47,17 секунды поразив все мишени.

В классе полуавтоматический карабин стандартный класс в упражнении "Бухта Милфорд" наибольшее количество очков набрал представитель Швеции Роланд Далмон. Он поразил 10 мишеней за 29,72 секунды.

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Первый ЧМ по практической стрельбе из карабина
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