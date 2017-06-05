Российские спортсмены лидируют после первого дня ЧМ по практической стрельбе из карабина

Романцев заявил, что матч сборных России и Венгрии очень важен для него как специалистаСпорт 5 июня, 21:16
Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию вокруг КатараПолитика 5 июня, 21:08
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человекМеждународная панорама 5 июня, 21:06
Наина Ельцина представила мемуары о семье, муже и истории страныОбщество 5 июня, 21:06
Sky: скончался актер Питер Сэллис, озвучивавший мультфильм "Уоллес и Громит"Культура 5 июня, 20:59
Полвека триумфа "Ста лет одиночества"Культура 5 июня, 20:33
Смолов и Бухаров выйдут в стартовом составе сборной России на матч с венграмиСпорт 5 июня, 20:33
Полиция назвала имена исполнителей терактов в ЛондонеМеждународная панорама 5 июня, 20:11
Футбольный тренер Олег Романцев пишет автобиографическую книгуСпорт 5 июня, 20:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российская сборная лидирует по итогам первого соревновательного дня чемпионата мира по практической стрельбе, который проходит в подмосковном парке "Патриот". Спортсмены выполнили 24 упражнения, сообщили в Минобороны РФ.
"Несмотря на погодные условия, в первый день соревнований спортсмены показывают очень неплохие результаты. Этому способствуют не только индивидуальные навыки участников, но и высокий уровень организации соревнований и подготовки стрелковых галерей парка "Патриот". Мы благодарны за это нашим российским друзьям", - заявил главный судья соревнований Ола Далбек, представляющий Шведскую федерацию практической стрельбы.
Чемпион России по практической стрельбе из пистолета Алексей Пичугин, выступающий на этом чемпионате в новом для себя классе полуавтоматического карабина (открытый класс), лидирует в упражнении "Кейп Таун". Пичугин всего за 11,44 секунды поразил семь мишеней. Выступающий в этом же классе мастер спорта Михаил Ушаков лидирует по результатам выполнения одного из самых сложных упражнений - "Носорог", по условиям которого за максимально короткий срок необходимо поразить 34 мишени, находящиеся на расстоянии от 10 до 25 метров. Ушаков выполнил упражнение за 47,17 секунды поразив все мишени.
В классе полуавтоматический карабин стандартный класс в упражнении "Бухта Милфорд" наибольшее количество очков набрал представитель Швеции Роланд Далмон. Он поразил 10 мишеней за 29,72 секунды.