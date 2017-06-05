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Футболист Янбаев покинул московский "Локомотив"

Спорт
5 июня, 22:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июня. /ТАСС

Отмечается, что 33-летний игрок ушел из клуба в связи с истечением срока контракта

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Ренат Янбаев

Ренат Янбаев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Защитник Ренат Янбаев покинул московский футбольный клуб "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что 33-летний игрок ушел из "Локомотива" в связи с истечением срока контракта.

Янбаев выступал за "Локомотив" с 2007 года и провел в составе команды 235 матчей. Будучи игроком железнодорожников защитник дважды становился обладателем Кубка России, бронзовым призером чемпионата страны. В 2012 году на правах аренды выступал за "Зенит". Является бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.

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