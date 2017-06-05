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Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче

Спорт
5 июня, 23:21 UTC+3 МОСКВА корр. ТАСС, Антон Рассказов

Встреча в Будапеште завершилась со счетом 3:0 в пользу российской команды

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

БУДАПЕШТ, 5 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборная России одержала крупную победу над командой Венгрии со счетом 3:0 в товарищеском матче, который прошел в Будапеште.

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В составе российской команды голом отметился Федор Смолов (20-я минута), для которого этот мяч стал седьмым в его 20-м матче за национальную команду. Также гол забил Дмитрий Полоз 89-й минуте, для него этот гол стал дебютным в составе национальной сборной. Еще один мяч в свои ворота отправил нападающий сборной Венгрии Мартон Эппель (40).

Полузащитник сборной России Роман Зобнин был заменен на 33-й минуте из-за травмы, игрок покинул поле на носилках. Его заменил Александр Ерохин. Также из-за повреждения на 81-й минуте был заменен защитник Георгий Джикия, вместо него на поле появился Роман Шишкин.

Матч был последним перед оглашением тренерским штабом сборной России окончательной заявки из 23 игроков на Кубок конфедераций - это должно произойти не позднее 7 июня. В Венгрию прилетели 27 игроков, в заявке на игру не оказалось Дмитрия Комбарова, об отсутствии которого из-за повреждения предупреждал главный тренер Станислав Черчесов, а также вратаря Александра Беленова и защитников Андрея Семенова и Романа Нойштедтера. Правда, в воскресенье Черчесов отметил на пресс-конференции, что поскольку "в любую минуту может что-то случиться, один человек из состава останется в команде после объявления окончательной заявки".

Джикия, вышедший в стартовом составе, дебютировал за сборную России. Полузащитник Юрий Жирков провел 74-й матч за сборную и по этому показателю обошел Валерия Карпина и догнал Льва Яшина, для полузащитника Дениса Глушакова этот матч стал 50-м в составе национальной команды, он сравнялся с Анатолием Банишевским. Рекорд по этому показателю принадлежит Сергею Игнашевичу (120 игр).

Сборная впервые при Черчесове выиграла с разницей более, чем в один мяч, и улучшила статистику забитых и пропущенных мячей - 12:11 после восьми игр. Еще один матч перед Кубком конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля, россияне проведут против команды Чили 9 июня в Москве.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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