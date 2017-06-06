Мутко: футболист сборной России Смолов в матче с венграми показал высокое мастерство

МОСКВА, 5 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов продемонстрировал высокое мастерство в товарищеском матче с командой Венгрии. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Российская сборная обыграла венгров со счетом 3:0, Смолов забил первый мяч после сольного прохода.

"Смолов, лучший бомбардир нашего чемпионата, продемонстрировал высокое мастерство, все решил. Ему все равно, где играть - слева или справа, как играть - на ускорение, на опережение. Это Федя", - сказал Мутко.

Президент РФС считает, что российской команде, хоть она и одержала крупную победу, не хватало свежести. "Соперник был непростой. Наша команда на сборе проделала большую работу, сегодня играла под значительными нагрузками, было видно, что пока ей не хватает свежести. Но ребята играли с желанием. Этот матч можно занести им в актив, я благодарен нашим футболистам за самоотдачу", - отметил Мутко.

"Наша команда ничего не дала сделать противнику и реализовала свои моменты. Получился хороший спарринг", - добавил глава РФС.

"Автогол был вынужденным"

Второй мяч венгры забили в свои ворота. Третий гол на счету нападающего сборной России Дмитрия Полоза, которому ассистировал Алексей Миранчук. "Они (футболисты сборной России) наигрывали, в эпизоде со вторым голом очень агрессивно сыграл Бухаров - он пошел на мяч, дезориентировав венгерского защитника. Считаю, что это был вынужденный автогол. А в эпизоде с последним голом наши футболисты хорошо разыграли мяч, хорошую передачу сделал Миранчук", - отметил Мутко.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 9 июня в Москве - она сыграет с командой Чили. "В этом матче будет сложнее", - считает Мутко.

На Кубке конфедераций российская сборная выступит в группе А, где встретится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). В группе Б сыграют сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые два места.

Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.