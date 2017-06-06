Черчесов: вопрос с окончательной заявкой сборной на Кубок конфедераций открыт

БУДАПЕШТ, 6 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Вопрос с окончательной заявкой сборной России по футболу на Кубок конфедераций открыт. Об этом сказал на пресс-конференции после товарищеского матча с венграми главный тренер россиян Станислав Черчесов.

Товарищеский матч, прошедший в понедельник на "Гроупама-Арене" в Будапеште, завершился победой россиян со счетом 3:0. Голами отметились Федор Смолов (20-я минута) и Дмитрий Полоз (89), еще один мяч в собственные ворота отправил нападающий венгров Мартон Эппель (40).

В заявку россиян на матч из 23 игроков не попали вратарь Александр Беленов, а также вингер Дмитрий Комбаров и защитники Роман Нойштедтер и Андрей Семенов. Комбаров, как стало известно ранее, не принимал участия в матче из-за повреждения.

На вопрос, значит ли невключение в заявку Нойштедтера, Беленова и Семенова, что они не попадут и в окончательный состав на Кубок конфедераций, который должен быть оглашен не позднее 7 июня, Черчесов ответил: "Сегодня надо было включить в заявку 23 игрока, поэтому я вызвал их и объяснил, что они не попали в заявку. Видите, сегодня вот травма у Романа Зобнина. Вопрос с заявкой еще открыт, но вероятность того, что они не попадут в заявку, большая".

"Вчера и сегодня болевых ощущений уже нет, но рисковать мы не хотели, - объяснил тренер невключение в заявку Комбарова. - Через несколько дней (9 июня - Прим. ТАСС) игра с чилийцами. Свой шанс он получит".

"Долго раскачивались, но победили заслуженно"

Черчесова спросили про впечатления от игры полузащитника Александра Ерохина, который заменил получившего травму Зобнина, однако специалист не стал никого выделять: "Во-первых, Ерохин за сборную уже играл и не один раз. Каждый, кто вышел на замену - хорошо сыграл, все сыграли свою партию. Не хотелось бы кого-то выделять. Были оплошности, но мы их разберем в рабочем порядке".

"Это был нелегкий матч, потому что мы провели непростой сбор, - поделился впечатлениями от игры тренер. - Игроки последний официальный матч сыграли ровно две недели назад. Мы входили в игру достаточно долго, но потом разбегались и заслуженно победили".

В то же время он согласился с тем, что команда допускала потери в линии атаки.

"Если брать первый гол, это индивидуальный гол. Мы наигрывали выход из обороны и Федор Смолов прекрасно открылся и забил. Но, действительно, были потери в атаке, не свойственные нам, причем несколько подряд. Это осталось в памяти, и нам это надо исправлять, и тогда игра будет смотреться целостней", - сказал он.

Сборная России после матча с венграми вернется в Москву, где 9 июня сыграет с чилийцами. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).