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Карлсен и Карякин начинают борьбу на шахматном турнире в норвежском Ставангере

Спорт
6 июня, 0:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Призовой фонд турнира составляет €249 тыс

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Магнус Карлсен и Сергей Карякин (справа)

Магнус Карлсен и Сергей Карякин (справа)

© EPA/JUSTIN LANE

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Чемпион мира Магнус Карлсен и российский гроссмейстер Сергей Карякин начинают во вторник выступление на крупном шахматном супертурнире в норвежском Ставангере.

Несколько месяцев назад был объявлен состав из 10 участников турнира, который приятно удивил шахматную общественность. Организаторам турнира удалось пригласить десять сильнейших на тот момент гроссмейстеров мирового рейтинга. С тех пор, двое из них - россиянин Сергей Карякин (2781) и Аниш Гири (2790) из Нидерландов вышли из десятки. Тем не менее, средний рейтинг игроков составил внушительные 2793 очка.

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Помимо Карякина и Гири, в Ставангер приехали норвежец Карлсен (2832), американец Уэсли Со (2812), россиянин Владимир Крамник (2808), Фабиано Каруана (2808) из США, француз Максим Вашье-Лаграв (2796), Левон Аронян (2793) из Армении, представитель Индии Вишванатан Ананд (2786) и Хикару Накамура (2785) из США.

Призовой фонд турнира составляет €249 тыс. Победитель получит €70 тыс., обладатель второго места - €40 тыс., третьего - €25 тыс.

"Классическому" турниру в Ставангере в понедельник предшествовал день блица, где 10 участников вместо традиционной жеребьевки определили собственные номера в сетке - победитель имел право выбора первым, и так далее. Основной турнир пройдет в один круг с 6 по 16 июня, выходные дни - 9 и 13 апреля. Контроль времени - 100 минут на 40 ходов плюс 50 минут на 20 ходов плюс 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход, начиная с 61-го. В случае равенства очков первого места назначается блиц-турнир с целью определить победителя.

Впервые шахматный турнир в Ставангере состоялся в 2013 году, но быстро сумел набрать популярность - в первую очередь благодаря участию в нем чемпиона мира Карлсена. В 2013 и 2014 годах победил Карякин, однако в первом случае он очную партию будущему сопернику по чемпионскому матчу проиграл, а через год сыграл с Карлсеном вничью. В 2015 году победителем турнира стал болгарин Веселин Топалов, в 2016 году равных не было Карлсену.

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