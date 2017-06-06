Суперфинал Мировой лиги по водному поло среди женщин стартует в Шанхае

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Суперфинал Мировой лиги по водному поло среди женских команд стартует в китайском Шанхае. Соревнования пройдут с 6 по 8 июня.
В турнире примут участие сборные России, Австралии, Венгрии, Китая, США, Голландии, Японии и Канады. На групповом этапе соперниками подопечных Александра Гайдукова станут голландки (6 июня), американки (7 июня) и японки (8 июня).
Российская команда один раз становилась победительницей турнира за всю его 13-летнюю историю - в 2008 году. Всего на счету россиянок, идущих на втором месте по количеству медалей в Мировой лиге, одно золото, два серебра и одна бронза.
Женская Мировая лига является исключительно коммерческим турниром, а ее победитель получит 50 тысяч долларов.