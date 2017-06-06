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Суперфинал Мировой лиги по водному поло среди женщин стартует в Шанхае

Спорт
6 июня, 0:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Российская команда один раз становилась победительницей турнира за всю его 13-летнюю историю - в 2008 году

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Анна Карнаух

Анна Карнаух

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Суперфинал Мировой лиги по водному поло среди женских команд стартует в китайском Шанхае. Соревнования пройдут с 6 по 8 июня.

В турнире примут участие сборные России, Австралии, Венгрии, Китая, США, Голландии, Японии и Канады. На групповом этапе соперниками подопечных Александра Гайдукова станут голландки (6 июня), американки (7 июня) и японки (8 июня).

Российская команда выступит в следующем составе:

  • вратари - Анна Карнаух, Анастасия Верхоглядова;
  • полевые игроки - Мария Борисова, Алена Сержантова, Анна Кравченко, Вероника Вахитова, Анастасия Симанович, Дарья Рыжкова, Екатерина Прокофьева, Ксения Кример, Ольга Горбунова, Эльвина Каримова, Дарья Герзанич, Анна Тимофеева, Татьяна Толкунова.

Российская команда один раз становилась победительницей турнира за всю его 13-летнюю историю - в 2008 году. Всего на счету россиянок, идущих на втором месте по количеству медалей в Мировой лиге, одно золото, два серебра и одна бронза.

Женская Мировая лига является исключительно коммерческим турниром, а ее победитель получит 50 тысяч долларов.

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