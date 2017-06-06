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Тренер Шторк: футболисты Венгрии пропустили необязательные голы в матче с командой России

Спорт
6 июня, 0:36 UTC+3 БУДАПЕШТ корр. ТАСС, Антон Рассказов

Товарищеский матч, прошедший в понедельник на "Гроупама-Арене" в Будапеште, завершился победой россиян со счетом 3:0

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Бернд Шторк

Бернд Шторк

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

БУДАПЕШТ, 6 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборная Венгрии по футболу в матче с командой России пропустила необязательные голы после собственных ошибок. Об этом сказал на пресс-конференции главный тренер венгров Бернд Шторк.

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче

Товарищеский матч, прошедший в понедельник на "Гроупама-Арене" в Будапеште, завершился победой россиян со счетом 3:0. Голами отметились Федор Смолов (20-я минута) и Дмитрий Полоз (89), еще один мяч в собственные ворота отправил нападающий венгров Мартон Эппель (40).

"Конечно, я недоволен проигрышем - проигрывать всегда плохо. Мои игроки совершали достаточно много ошибок, получали голы из ничего, именно ошибки приводили к голам, а российские игроки атаковали достаточно успешно. Конечно, команда старалась атаковать и обороняться, но у нас было много молодых игроков. Будем считать, что молодые игроки набираются опыта", - поделился впечатлениями от встречи Шторк.

"Что касается российской команды, то она довольно сыгранная и сильная, - продолжил он. - Еще можно сказать, что нам не повезло. Ну и в конце игры мы открылись и получили третий гол. Главный вывод - молодым игрокам надо набираться опыта".

Сборная России после матча с венграми вернется в Москву, где 9 июня сыграет с чилийцами.

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