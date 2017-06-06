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Футболист Джикия признался, что волновался во время первого матча в составе сборной России

Спорт
6 июня, 0:43 UTC+3 БУДАПЕШТ корр. ТАСС, Максим Алланазаров

В понедельник российская сборная обыграла команду Венгрии со счетом 3:0 в товарищеском матче, который прошел в Будапеште

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Георгий Джикия

Георгий Джикия

© Виталий Тимкив/ТАСС

БУДАПЕШТ, 6 июня. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Во время первого матча в составе сборной России по футболу присутствовало волнение, но поддержка партнеров по команде помогла. Об этом журналистам рассказал защитник национальной сборной Георгий Джикия.

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В понедельник российская сборная обыграла команду Венгрии со счетом 3:0 в товарищеском матче, который прошел в Будапеште.

"Очень рад, что нам удалось сыграть на ноль в игре против Венгрии. Конечно, волнение присутствовало, но помощь партнеров по команде ощущалась и помогла. Во время одного из эпизодов я упал на колено, но обошлось без травмы - это самое главное. Некий сумбур в нашей игре по ходу первого тайма лично для себя я бы связал с волнением от дебюта, но все быстро встало на свои места", - сказал Джикия.

Следующий матч сборная России проведет 9 июня против команды Чили. Игра состоится на стадионе "ВЭБ-Арена".

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