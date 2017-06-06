Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Эдмонтон" образца сезона-1984/85 признан лучшей командой НХЛ по версии болельщиков

Спорт
6 июня, 3:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Отечественные хоккеисты входили в состав только двух представителей из списка 10 лучших команд в истории лиги: "Детройт" сезона-1997/98 и сезона-2001/02

Поделиться
Материал из 1 страницы
Капитан "Эдмонтона" Уэйн Гретцки с Кубком Стэнли в 1985 году

Капитан "Эдмонтона" Уэйн Гретцки с Кубком Стэнли в 1985 году

© AP Photo/Larry Macdougal

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) назвала 10 лучших команд в истории лиги по версии болельщиков, лучшей командой был признан клуб "Эдмонтон Ойлерз" образца сезона-1984/85. Болельщики выбрали топ-10 команд в истории из списка 96 обладателей Кубка Стэнли с 1918 по 2016 гг. Голосование проходило с 12 апреля.

В регулярном чемпионате сезона-1984/85 "Эдмонтон" во главе с капитаном и лидером Уэйном Гретцки, которому тогда было 23-24 года, одержал 49 побед в 80 матчах и потерпел 20 поражений, еще 11 матчей завершились вничью. В плей-офф "Эдмонтон" выиграл 15 матчей при трех поражениях, поочередно обыграв "Лос-Анджелес" (3-0), "Виннипег" (4-0), "Чикаго" (4-2) и "Филадельфию" (4-1). "Эдмонтон" во второй раз подряд стал обладателем Кубка Стэнли.

В середине 80-х в "Эдмонтоне" ярко себя проявляли хоккеисты, ставшие признанными звездами мирового хоккея: Гретцки, Яри Курри, Марк Мессье, Майк Крушельницки, Гленн Андерсон, Пол Коффи, Грант Фюр и др. К примеру, в течение сезона-1984/85 хоккеисты "Эдмонтона" установили несколько рекордов и уникальных достижений.

В плей-офф Гретцки набрал 47 очков (17+30) в 18 матчах, установив рекорд лиги по количеству очков в одном розыгрыше. Данный рекорд не побит до сих пор, как и достижение финна Курри, забросившего в том розыгрыше Кубка Стэнли 19 шайб за 18 игр. Главным тренером "Эдмонтона" тогда был канадец Глен Сатер, четырежды приводивший клуб к званию обладателя Кубка Стэнли в качестве тренера (1984, 1985, 1987, 1988) и один раз - в качестве генерального менеджера (1990). Далее в списке 10 лучших команд в истории НХЛ расположились: "Питтсбург" (1991/92), "Монреаль" (1976/77), "Эдмонтон" (1987/88), "Эдмонтон" (1986/87), "Детройт" (1997/98), "Нью-Йорк Айлендерс" (1982/83), "Монреаль" (1977/78), "Эдмонтон" (1983/84) и "Детройт" (2001/02).

Отечественные хоккеисты входили в состав только двух представителей из данного списка команд. В составе "Детройта" образца сезона-1997/98 (6-е место рейтинга) выступали россияне Вячеслав Фетисов (58 матчей в регулярном чемпионате), Дмитрий Миронов (11), Ян Голубовский (12), Вячеслав Козлов (80), Сергей Федоров (21) и Игорь Ларионов (69). Кроме того, на том Кубке Стэнли выгравировано имя защитника Владимира Константинова, который в июне 1997 года вместе с Фетисовым и массажистом команды Сергеем Мнацакановым попал в серьезную аварию, в результате которой Владимир оказался прикованным к инвалидному креслу, а карьера хоккеиста была завершена.

В составе "Детройта" сезона-2001/02 (10-е место рейтинга) выступали россияне Федоров (81 игра), Ларионов (70), Павел Дацюк (70), а также Юрий Буцаев, сыгравший три матча, и казахстанец Максим Кузнецов, в активе которого 39 игр в том регулярном чемпионате.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Интервью Путина телеканалу NBC смотрели более 6 млн человек
2
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
3
LA Times: Путин продемонстрировал мастерство дискуссии в интервью NBС
4
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
5
WikiLeaks: Клинтон знала о поддержке террористов со стороны Катара и Саудовской Аравии
6
Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов
7
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
Темы дня
Загрузка...
Реклама