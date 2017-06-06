Победа с привкусом горечи: сборная России обыграла венгров, но потеряла одного из лидеров

БУДАПЕШТ, 6 июня. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Сборная России по футболу добилась первой крупной победы при главном тренере Станиславе Черчесове, обыграв на выезде команду Венгрии в товарищеском матче. В то же время команда, скорее всего, потеряла из-за травмы в преддверии Кубка конфедераций одного из игроков стартового состава - полузащитника Романа Зобнина.

Встреча, прошедшая в понедельник на стадионе "Гроупама-Арена" в Будапеште, завершилась победой россиян со счетом 3:0. Точными ударами отметились Федор Смолов (20-я минута) и Дмитрий Полоз (89), для которого гол стал первым в национальной команде; еще один мяч в свои ворота отправил нападающий венгров Мартон Эппель (40). Таким образом, российская сборная впервые при Черчесове, пришедшем в команду в августе, добилась победы с перевесом более, чем в один мяч, и улучшила статистику забитых и пропущенных мячей - 12:11 в восьми встречах.

Травма Зобнина

Матч омрачился травмой на 33-й минуте 23-летнего полузащитника Зобнина, который принял участие во всех играх сборной при Черчесове, а также стал в прошедшем сезоне чемпионом страны в составе московского "Спартака". Сразу стало понятно, что травма серьезная - поле игрок покинул на носилках, держась за колено, а уже через несколько минут пресс-служба сборной объявила, что у него подозрение на повреждение связок коленного сустава, что означает несколько месяцев восстановления. Черчесов после встречи призвал дождаться результатов углубленного обследования, которое пройдет во вторник, однако в положительный его результат верится с трудом - Зобнин покидал арену на костыле.

"Жаль, в таком состоянии хорошем был, будем надеяться, что все будет хорошо. Не будем забегать вперед, травма колена, да. Завтра все будет ясно", - прокомментировал эпизод вице-премьер страны, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко.

Еще тревожней стало, когда на 81-й минуте дебютант сборной защитник Георгий Джикия, который вышел в стартовом составе, после столкновения с соперником смог покинуть поле только с помощью врача и сразу был заменен на Романа Шишкина. Опасения развеял Черчесов: "Понятно, что небольшой ушиб у него есть, но мы все равно планировали выпускать Шишкина на 15-20 минут. Нам надо по возможности все опробовать, потому что у нас нет времени".

Вопрос заявки на Кубок конфедераций еще открыт

Матч стал последним для команды перед оглашением окончательной заявки из 23 игроков на Кубок конфедераций - это должно произойти не позднее 7 июня. При первом взгляде на стартовый состав российской сборной стало очевидно, что именно на этих игроков тренерский штаб планирует сделать ставку и на Кубке конфедераций: в воротах - капитан команды Игорь Акинфеев, в защите слева направо - Юрий Жирков, Федор Кудряшов, Виктор Васин, Джикия и Александр Самедов, в полузащите - Александр Головин, Денис Глушаков и Зобнин, в нападении - Александр Бухаров и Смолов. В заявке на матч с венграми, которая также состояла из 23 игроков, не оказалось места защитникам Дмитрию Комбарову, Андрею Семенову и Роману Нойштедтеру, а также вратарю Александру Беленову.

Комбаров в окончательный состав на турнир, судя по всему, попадет - о том, что он, скорее всего, не сыграет с венграми из-за небольшого повреждения Черчесов объявил еще в понедельник. После встречи тренер догадку подтвердил: "Вчера и сегодня болевых ощущений (у Комбарова) уже не было, но рисковать мы не хотели. Через несколько дней (9 июня - прим. ТАСС) игра с чилийцами. Свой шанс он получит".

На вопрос, значит ли невключение в заявку Нойштедтера, Беленова и Семенова, что они не попадут и в окончательный состав на Кубок конфедераций Черчесов ответил: "Сегодня надо было включить в заявку 23 игрока, поэтому я вызвал их и объяснил, что они в нее не попали. Видите, сегодня вот травма у Романа Зобнина. Вопрос с заявкой еще открыт, но вероятность того, что они в нее не попадут, большая".

Показательны в плане обоймы футболистов на предстоящий турнир и все замены, произведенные тренерским штабом: вместо Зобнина вышел Александр Ерохин, вместо Бухарова - Дмитрий Полоз, вместо Самедова - Игорь Смольников, вместо Джикии - Шишкин, вместо Смолова - Алексей Миранчук. На 88-й минуте вместо Жиркова вышел Дмитрий Тарасов. Он занял место в опорной зоне, Глушаков сместился левее, а роль левого вингера стал исполнять Головин, который приобрел опыт выступления на этой позиции в ЦСКА.

Установку выполнили, победили заслуженно

В целом Черчесов остался доволен увиденным и заявил, что команда еще будет прибавлять в функциональном плане. "Это был нелегкий матч, потому что мы провели непростой сбор, - поделился впечатлениями от игры тренер. - Игроки последний официальный матч сыграли ровно две недели назад. Мы входили в игру достаточно долго, но потом разбегались и заслуженно победили".

Похвалил тренер игроков и в раздевалке. "Установку мы выполнили, были какие-то погрешности, но мы готовимся, - рассказал после встречи Глушаков. - Это первый матч после чемпионата, надо было вкатиться в игровой тонус: тренировки тренировками, а матчи - это совсем другое. Время еще есть, впереди игра с чилийцами, мы посмотрим соперника, разберем ошибки, сделаем выводы и будем идти дальше".

"Наша команда на сборе проделала большую работу, сегодня играла под значительными нагрузками, было видно, что пока ей не хватает свежести, - отметил Мутко. - Но ребята играли с желанием. Этот матч можно занести им в актив, я благодарен нашим футболистам за самоотдачу. Наша команда ничего не дала сделать противнику и реализовала свои моменты, получился хороший спарринг".

Сборная вылетела в Москву сразу после матча. В столице команда будет жить в гостинице и тренироваться на стадионе имени Эдуарда Стрельцова, а 9 июня проведет контрольную встречу с чилийцами на стадионе "ВЭБ-Арена". На Кубке конфедераций команда Черчесова выступит в группе А, где сыграет со сборными Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).