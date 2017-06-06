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"Нэшвилл" сравнял счет в финальной серии Кубка Стэнли с "Питтсбургом"

Спорт
6 июня, 6:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

"Нэшвилл" выиграл четвертый матч финала Кубка Стэнли и сравнял счет в серии - 2-2, пятая игра состоится в ночь на пятницу в Питтсбурге

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Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин (слева) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин (слева) в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом"

© AP Photo/Mark Humphrey

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. "Нэшвилл" на своей площадке обыграл "Питтсбург" со счетом 4:1 в четвертом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Питтсбурга" шайбу забросил Сидни Кросби (16-я минута). У "Нэшвилла" отличились Калле Ярнкрок (15), Фредерик Годро (24), Виктор Арвидссон (34) и Филип Форсберг (57).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин сыграл в матче 16 минут 53 секунды, не сумев отметиться результативными действиями. В его активе два броска, два силовых приема и один заблокированный бросок соперников, россиянин заработал показатель полезности "-2". Малкин продолжает лидировать в гонке бомбардиров, на счету российского хоккеиста 26 очков (9 шайб + 17 передач).

Счет в серии до четырех побед стал равный - 2-2. Пятый матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет в ночь на пятницу на домашней арене "Питтсбурга".

Кросби не мог отличиться заброшенной шайбой в 12-и матчах финальных серий Кубка Стэнли подряд. Предыдущий свой гол в решающей серии Кросби забил 4 июня 2009 года в четвертом матче против "Детройта" (4:2 в матче, 4-3 - в серии). Кроме того, Кросби набрал 161-е результативное очко (57 шайб + 104 передачи) в матчах плей-офф и вышел на 20-е место в списке самых результативных игроков в плей-офф в истории НХЛ.

25-летний форвард "Нэшвилла" Фредерик Годро забросил третью шайбу в текущем плей-офф, в третий раз отличившись в серии против "Питтсбурга". Годро стал вторым хоккеистом в истории, забросившим свои первые три шайбы в карьере сразу в финале Кубка Стэнли. Ранее подобное достижение покорилось нападающему Джону Хармсу из "Чикаго" 73 года назад, в плей- офф 1944 года Хармс также забросил первые три шайбы в карьере в финальной серии против "Монреаля", что не спасло "Чикаго" от итогового поражения со счетом 0-4.

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