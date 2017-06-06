Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Повышенные меры безопасности будут приняты во время Уимблдона-2017

Спорт
6 июня, 7:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Впервые в 140-летней истории турнира контрольно-пропускные пункты для досмотра болельщиков будут расположены на дорогах, ведущих в теннисным аренам

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/ANDY RAIN

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Полиция Лондона после терактов на территории Великобритании предпримет повышенные меры безопасности во время Уимблдонского теннисного турнира, второго турнира серии Большого шлема (призовой фонд - более €36 млн). Об этом сообщает издание Тelegraph со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что впервые в 140-летней истории турнира контрольно-пропускные пункты для досмотра болельщиков будут расположены на дорогах, окружающих "Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета". На постах и в городе будут регулярно нести дежурство дополнительные силы правопорядка, в том числе вооруженные сотрудники полиции.

В квалификации соревнований выступит россиянка Мария Шарапова, для которой Уимблдон станет первым турниром серии Большого шлема после 15-месячной дисквалификации. Квалификация Уимблдона-2017 пройдет с 26 по 29 июня. Основная часть турнира состоится с 3 по 16 июля.

"Служба столичной полиции работает в тесном сотрудничестве с организаторами в рамках подготовки к Уимблдону. Мы не будем обсуждать конкретные меры, которые будут приняты. Однако, в свете последних событий, в числе которых атака в Манчестере, операция будет тщательно пересмотрена. Будут применены различные тактики, некоторые - очень заметные, такие как повышенная физическая защита, а некоторые будут незаметны для публики, как например привлечение вооруженных полицейских", - приводит издание сообщение ведомства.

Поздно вечером 3 июня трое террористов на автомобиле совершили наезд на пешеходов в районе Лондонского моста в британской столице; затем они доехали до рынка Боро-маркет, где вышли из машины и с ножами стали нападать на прохожих. По последним данным, в результате терактов семь человек погибли, 48 человек госпитализированы. Нападавшие были ликвидированы полицией. В рамках расследования терактов были задержаны 12 человек.

22 мая произошел взрыв в Манчестере на крытом стадионе "Манчестер-арена" сразу после завершения концерта американской певицы Арианы Гранде. Взрывное устройство сработало за пределами концертного зала - в фойе. В результате теракта погибли 22 человека и 75 получили ранения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: арестована подрядчица Пентагона, раскрывшая данные о приписываемой РФ кибератаке
2
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
3
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
4
Пенс заявил, что мир стал опаснее, приведя в пример действия России и Ирана
5
В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины
6
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Мельбурне
7
Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей неизвестным ядом в Чите
Темы дня
Загрузка...
Реклама