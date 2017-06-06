СМИ: футболист "Спартака" Таски перейдет в "Трабзонспор" на текущей неделе

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Защитник российского футбольного клуба "Спартак" Сердар Таски перейдет в турецкий "Трабзонспор" на этой неделе. Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.

Сообщается, что защитник ответил "окончательным согласием" на переход в турецкий клуб. Ранее СМИ сообщали, что Таски перейдет в турецкий "Трабзонспор" по окончании сезона. Позднее немецкий защитник опроверг эту информацию, заявив, что ему нравится в "Спартаке".

Контракт Таски со "Спартаком" заканчивается в 2018 году.

В текущем сезоне защитник "Спартака", которому в апреле исполнилось 30 лет, провел 19 матчей, не отличившись результативными действиями. Таски перешел в "Спартак" в 2013 году из немецкого "Штутгарта", за столичную команду защитник сыграл 63 матча во всех турнирах, забил три мяча и стал чемпионом России сезона-2016/17.