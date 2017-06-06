Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: футболист "Спартака" Таски перейдет в "Трабзонспор" на текущей неделе

Спорт
6 июня, 7:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Контракт защитника со "Спартаком" заканчивается в 2018 году

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сердар Таски

Сердар Таски

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Защитник российского футбольного клуба "Спартак" Сердар Таски перейдет в турецкий "Трабзонспор" на этой неделе. Об этом сообщает турецкое издание Fanatik.

Смотрите также
Сердар Таски (слева)

СМИ: "Спартак" предложил Таски новый двухлетний контракт

Сообщается, что защитник ответил "окончательным согласием" на переход в турецкий клуб. Ранее СМИ сообщали, что Таски перейдет в турецкий "Трабзонспор" по окончании сезона. Позднее немецкий защитник опроверг эту информацию, заявив, что ему нравится в "Спартаке".

Контракт Таски со "Спартаком" заканчивается в 2018 году.

В текущем сезоне защитник "Спартака", которому в апреле исполнилось 30 лет, провел 19 матчей, не отличившись результативными действиями. Таски перешел в "Спартак" в 2013 году из немецкого "Штутгарта", за столичную команду защитник сыграл 63 матча во всех турнирах, забил три мяча и стал чемпионом России сезона-2016/17.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: арестована подрядчица Пентагона, раскрывшая данные о приписываемой РФ кибератаке
2
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
3
Надписи "вход" и "выход" убраны с входных дверей московского метро
4
Пенс заявил, что мир стал опаснее, приведя в пример действия России и Ирана
5
В Сочи двое детей выпали на проезжую часть из багажника машины
6
Группировка ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Мельбурне
7
Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей неизвестным ядом в Чите
Темы дня
Загрузка...
Реклама