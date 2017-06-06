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Немецкий футбольный союз обсудит с УЕФА кризисную ситуацию в Катаре

Спорт
6 июня, 9:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма

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© EPA/BORIS ROESSLER

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Немецкий футбольный союз (DFB) обсудит ситуацию, связанную с политическим кризисом в Катаре, где должен пройти чемпионат мира в 2022 году, с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщил глава DFB, вице-президент УЕФА Райнхард Гриндель, слова которого приводит агентство Reuters.

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В понедельник ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика объявили о разрыве дипломатических отношений с Дохой из-за поддержки эмиратом терроризма. ОАЭ и Бахрейн также решили закрыть в течение 24 часов свое воздушное пространство для Катара. В Дохе выразили сожаление в связи с решением арабских государств и назвали его необоснованным.

Гриндель заявил, что также обсудит сложившуюся ситуацию с правительством Германии. "Мы обсудим политическую ситуацию в регионе, особенно в Катаре, с федеральным правительством. Естественно, эти вопросы будут обсуждаться в тесном контакте с УЕФА. Еще пять лет до старта чемпионата мира, в течение этого времени нужно найти политическое решение, а не угрожать бойкотом", - отметил немец.

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"Ясно одно - футбольная общественность должна согласиться, что такие крупные турниры не должны проводиться в странах, которые активно поддерживают терроризм", - добавил вице-президент УЕФА.

Ранее в пресс-службе Международной федерации футбола (ФИФА) сообщили ТАСС, что организация внимательно следит за ходом подготовки Катара к чемпионату мира. Давать дополнительные комментарии о происходящем в ФИФА отказались.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах - Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

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