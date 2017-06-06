Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Экс-боец UFC получил пожизненный срок за избиение бывшей девушки и ее друга

Спорт
6 июня, 9:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Бывший спортсмен сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение только через 36 лет, когда ему будет 71 год

Поделиться
Материал из 1 страницы
Джонатан Коппенхавер

Джонатан Коппенхавер

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля Джонатан Коппенхавер, который ранее выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) под прозвищем "Машина войны", приговорен к пожизненному заключению за похищение, избиение и сексуальное насилие в отношении к своей бывшей девушке Кристи Мак и за избиение ее друга Кори Томаса в ее доме в Лас-Вегасе в 2014 году. Об этом сообщает ESPN.

Суд присяжных признал виновным 35-летнего Коппенхавера в серии из 29 уголовных преступлений по отношении к Мак и Томасу. Бывший спортсмен сможет рассчитывать на условно-досрочное освобождение только через 36 лет, когда ему будет 71 год. "Я знаю, когда он выйдет, то убьет меня", - сказала девушка в суде.

Адвокат Коппенхавера Джей Лидерман сообщил, что его клиент пытался повеситься в тюрьме в январе, но затем обратился к религии и хочет стать образцом для подражания в заключении. "Я должен был убить себя. Нет причин, по которым я не должен лежать в грязи рядом с Аароном Эрнандесом (игрок НФЛ, который был приговорен к пожизненному заключению за убийство и впоследствии повесился в тюрьме). Это правда на сто процентов", - заявил Коппенхавер в суде.

"Не прошло и дня, чтобы я не сожалел о всех тех вещах, которые сделал. Я был очень потерянным и пустым человеком", - добавил боец.

Лидерман также заявил, что они будут подавать апелляцию на решение суда в Верховный суд штата Невада.

Коппенхавер провел 19 боев в ММА. В 14 боях он победил и в пяти - проиграл.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
2
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
3
Движение на красной ветке столичного метро восстановлено после инцидента с пассажиром
4
Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове
5
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
6
ФСБ проводит обыски в "Саентологической церкви Санкт-Петербурга"
7
Башкирия присоединилась к иску "Роснефти" к АФК "Система"
Темы дня
Загрузка...
Реклама