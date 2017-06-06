Волейбольный клуб "Динамо" продлил на год контракт с главным тренером Маричевым

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МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Московский волейбольный клуб "Динамо" на один год продлил контракт с главным тренером команды Юрием Маричевым. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор клуба Андрей Секретарев.
"Работаем еще сезон", - сказал Секретарев.
"Динамо" в сезоне-2016/17 завоевало серебряные медали чемпионата России, в Лиге чемпионов клуб завершил выступление на стадии "Раунда шести".
Маричев работает в клубе с 2013 года (с перерывом на сезон-2015/16).
Также специалист возглавлял женскую сборную России, с которой не сумел завоевать медали Олимпийских игр 2016 года.