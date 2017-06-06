Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матч КХЛ на открытом воздухе "Йокерит" - СКА пройдет 2 декабря

Спорт
6 июня, 10:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Встреча состоится в Хельсинки

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Денис Вышинский/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18 на открытом воздухе между хельсинкским "Йокеритом" и санкт-петербургским СКА пройдет 2 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

Встреча состоится в Хельсинки.

"Континентальная хоккейная лига в рамках празднования десятого, юбилейного сезона прорабатывает возможность проведения серии матчей на открытом воздухе. Одним из таких матчей станет игра "Йокерит" - СКА в Хельсинки в субботу, 2 декабря 2017 года. Дата проведения матча была предложена принимающей стороной и будет учтена при составлении календаря на будущий сезон, как один из дней празднования 10-летия лиги. КХЛ приветствует инициативу клуба отметить свое 50-летие праздником для всех болельщиков Финляндии", - говорится в сообщении КХЛ.

Смотрите также

Медведев: дата матча КХЛ на открытом воздухе между СКА и "Йокеритом" пока не определена

Клуб КХЛ "Йокерит" зимой проведет матч против СКА на открытом воздухе

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
2
Башкирия присоединилась к иску "Роснефти" к АФК "Система"
3
Движение на красной ветке столичного метро восстановлено после инцидента с пассажиром
4
ФСБ проводит обыски в "Саентологической церкви Санкт-Петербурга"
5
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
6
Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове
7
"Известия": заболеваемость ожирением в России выросла вдвое за четыре года
Темы дня
Загрузка...
Реклама