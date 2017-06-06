Матч КХЛ на открытом воздухе "Йокерит" - СКА пройдет 2 декабря

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2017/18 на открытом воздухе между хельсинкским "Йокеритом" и санкт-петербургским СКА пройдет 2 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе КХЛ.

Встреча состоится в Хельсинки.

"Континентальная хоккейная лига в рамках празднования десятого, юбилейного сезона прорабатывает возможность проведения серии матчей на открытом воздухе. Одним из таких матчей станет игра "Йокерит" - СКА в Хельсинки в субботу, 2 декабря 2017 года. Дата проведения матча была предложена принимающей стороной и будет учтена при составлении календаря на будущий сезон, как один из дней празднования 10-летия лиги. КХЛ приветствует инициативу клуба отметить свое 50-летие праздником для всех болельщиков Финляндии", - говорится в сообщении КХЛ.