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Свердловские власти не планирую сокращать финансирование ХК "Автомобилист"

Спорт
6 июня, 11:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июня. /ТАСС

Ранее врио губернатора области Евгений Козицын сообщил, что бюджет хоккейного клуба составляет примерно 1,2 млрд рублей, таким же он будет и на следующий сезон

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Свердловской области не планирует сокращать финансирование екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист". Об этом на заседании Законодательного собрания Свердловской области сообщил врио губернатора Евгений Куйвашев.

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"Мы договорились с Андреем Козицыным (гендиректор УГМК, президент "Автомобилиста". - Прим. ТАСС), что мы как выделяли "Автомобилисту" 350 млн рублей из областного бюджета в год, так и выделяем. Только эти деньги идут не на зарплаты игрокам, а на строительство ледовых площадок. За пять лет мы должны построить 100 площадок", - сказал Куйвашев.

Он уточнил, что эти средства "по-прежнему идут на спорт высших достижений, но по факту это вложения в массовый спорт".

Ранее Козицын сообщил, что бюджет хоккейного клуба составляет примерно 1,2 млрд рублей, таким же он будет и на следующий сезон. Он добавил, что бюджет может измениться с учетом того, каким образом будет формироваться окончательный состав команды. По словам Козицына, сейчас идет комплектация команды, и цифра (бюджета) будет зависеть от нее.

В мае 2016 года генеральный директор УГМК Козицын был избран новым президентом "Автомобилиста". Руководивший клубом с февраля 2013 года Алексей Бобров покинул свой пост в начале апреля 2016 года.

"Автомобилист" завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2016/17 на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей- офф.

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