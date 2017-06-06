Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строительство футбольной академии в Екатеринбурге завершится после ЧМ-2018

Спорт
6 июня, 11:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, июня. /ТАСС

Обучаться в академии будут молодые талантливые футболисты из различных регионов России

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Строительство футбольной академии в Екатеринбурге будет завершено после проведения в городе матчей чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании Законодательного собрания региона.

Смотрите также

Начались работы по благоустройству территории стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге

"Строительство футбольной академии в Екатеринбурге будет завершено после проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Осталось построить два кампуса и увеличить количество открытых полей на стадионе "Уралмаш". Пока футболом могут заниматься только дети из Екатеринбурга, когда мы достроим академию - построим гостиницу и общежитие для проживания, естественно, сразу привлечем ребят из других городов", - сказал Куйвашев.

Уральская футбольная академия в Екатеринбурге входит в спортивно-образовательный кластер, который призван решить важнейший вопрос подготовки собственных резервов и воспитания спортсменов высочайшего класса. Обучаться в академии будут молодые талантливые футболисты из различных регионов России. Уральская футбольная академия включает в себя крытый футбольный манеж "Урал" и реконструированный к чемпионату мира 2018 года стадион "Уралмаш".

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
2
Башкирия присоединилась к иску "Роснефти" к АФК "Система"
3
Движение на красной ветке столичного метро восстановлено после инцидента с пассажиром
4
ФСБ проводит обыски в "Саентологической церкви Санкт-Петербурга"
5
FT: Катар выплатил террористам $1 млрд в качестве выкупа за членов королевской семьи
6
Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове
7
"Известия": заболеваемость ожирением в России выросла вдвое за четыре года
Темы дня
Загрузка...
Реклама