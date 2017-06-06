Строительство футбольной академии в Екатеринбурге завершится после ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Строительство футбольной академии в Екатеринбурге будет завершено после проведения в городе матчей чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании Законодательного собрания региона.

"Строительство футбольной академии в Екатеринбурге будет завершено после проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Осталось построить два кампуса и увеличить количество открытых полей на стадионе "Уралмаш". Пока футболом могут заниматься только дети из Екатеринбурга, когда мы достроим академию - построим гостиницу и общежитие для проживания, естественно, сразу привлечем ребят из других городов", - сказал Куйвашев.

Уральская футбольная академия в Екатеринбурге входит в спортивно-образовательный кластер, который призван решить важнейший вопрос подготовки собственных резервов и воспитания спортсменов высочайшего класса. Обучаться в академии будут молодые талантливые футболисты из различных регионов России. Уральская футбольная академия включает в себя крытый футбольный манеж "Урал" и реконструированный к чемпионату мира 2018 года стадион "Уралмаш".

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Екатеринбург примет четыре матча группового этапа.