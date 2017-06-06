Врач "Спартака": Зобнину, возможно, придется делать операцию

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МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитнику сборной России и футбольного клуба "Спартак" Роману Зобнину, вероятно, придется делать операцию на крестообразных связках колена. Об этом ТАСС сообщил руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вартапетов.
В понедельник сборная России в гостях обыграла команду Венгрии со счетом 3:0 в товарищеском матче. Зобнин получил повреждение и был заменен на 33-й минуте встречи. Во вторник национальная команда сообщила, что 23-летний полузащитник на следующий день уедет в клинику "Вилла Стюарт" в Риме, где будет проконсультирован профессором Пьером-Паоло Мариани. Таким образом, Зобнин не сможет сыграть в матчах Кубка конфедераций.
"Всю информацию давал Российский футбольный союз, нам добавить к ней нечего, мы работаем совместно с врачами сборной. Есть подозрение на разрыв передней крестообразной связки, повреждение внутренней боковой связки, но диагноз будет уточнен после дополнительной консультации в клинике, поэтому говорить о сроках еще рано. Возможно, грозит операционное вмешательство. Будем надеяться, что все будет хорошо", - сказал Вартапетов.