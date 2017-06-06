Российский боксер Михайленко 10 июля проведет бой против Абдукахорова

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МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Обладатель серебряного пояса чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) россиянин Дмитрий Михайленко проведет следующий бой 10 июля против узбекистанца Кудратилло Абдукахорова. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор промоутерской компании RCC Boxing Promotion Алексей Титов.
"Узбекистанский боксер подписал контракт на бой", - сказал Титов.
Поединок пройдет в Екатеринбурге в рамках вечера бокса, главным событием которого станет бой чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дениса Лебедева против австралийца Марка Флэнэгана.
Абдукахоров в последнем поединке победил зимбабвийца Чарльза Манючи, который нанес единственное поражение Михайленко.
Всего в активе боксера из Узбекистана 11 побед (восемь нокаутом) и ни одного поражения. На счету Михайленко 22 победы (десять нокаутом) и одно поражение.