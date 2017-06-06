Бразильский футболист "Зенита" Эрнани не исключил возможность сыграть за сборную России

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Бразильский полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Эрнани не исключает возможности когда-нибудь стать игроком сборной России по футболу. Слова спортсмена приводит бразильское издание Globo.

"Я надеюсь, что буду носить футболку сборной Бразилии. Я хочу, чтобы это случилось, и сделаю свою работу наилучшим образом, чтобы добиться этого. Но если я увижу возможность выступать за сборную России... Все мы хотим играть на самых крупных турнирах, такое (выступление за сборную России) может случиться, если я увижу, что у меня нет шансов попасть в сборную своей страны", - заявил Эрнани.

Также бразилец высказал свое мнение о том, насколько Россия готова принять чемпионат мира по футболу в 2018 году. "Все почти готово. Они уже живут чемпионатом мира и Кубком конфедераций. Они смогут провести хороший чемпионат и заслуживают хорошего турнира", - добавил 23-летний полузащитник "Зенита".

Эрнани перешел в "Зенит" в декабре 2016 года из бразильского "Атлетико Паранаэнсе". В прошедшем сезоне полузащитник провел 9 матчей в составе санкт-петербургской команды во всех турнирах, но не смог отличиться забитыми мячами.