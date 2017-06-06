Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бразильский футболист "Зенита" Эрнани не исключил возможность сыграть за сборную России

Спорт
6 июня, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Также бразилец высказал свое мнение о том, насколько Россия готова принять чемпионат мира по футболу в 2018 году

Поделиться
Материал из 1 страницы
Эрнани

Эрнани

© Евгений Асмолов/ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Бразильский полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Эрнани не исключает возможности когда-нибудь стать игроком сборной России по футболу. Слова спортсмена приводит бразильское издание Globo.

"Я надеюсь, что буду носить футболку сборной Бразилии. Я хочу, чтобы это случилось, и сделаю свою работу наилучшим образом, чтобы добиться этого. Но если я увижу возможность выступать за сборную России... Все мы хотим играть на самых крупных турнирах, такое (выступление за сборную России) может случиться, если я увижу, что у меня нет шансов попасть в сборную своей страны", - заявил Эрнани.

Также бразилец высказал свое мнение о том, насколько Россия готова принять чемпионат мира по футболу в 2018 году. "Все почти готово. Они уже живут чемпионатом мира и Кубком конфедераций. Они смогут провести хороший чемпионат и заслуживают хорошего турнира", - добавил 23-летний полузащитник "Зенита".

Эрнани перешел в "Зенит" в декабре 2016 года из бразильского "Атлетико Паранаэнсе". В прошедшем сезоне полузащитник провел 9 матчей в составе санкт-петербургской команды во всех турнирах, но не смог отличиться забитыми мячами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совет Европы не получил пока уведомления РФ о сокращении ее взноса
2
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
3
СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками
4
Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области
5
"Известия": заболеваемость ожирением в России выросла вдвое за четыре года
6
Сергей Гармаш попал в ДТП в Пскове
7
Россия заблокировала взнос в ПАСЕ в размере почти €11 млн
Темы дня
Загрузка...
Реклама