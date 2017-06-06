Угроз безопасности в период проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018 нет

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Угроз безопасности в период проведения Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году нет. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил руководитель аппарата межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018 Алексей Лаврищев.
"В настоящее время непосредственных угроз безопасности гостям чемпионата мира по футболу не выявлено", - сказал он.
"Как показывает международный опыт, террористическая угроза рассматривается в качестве основной при проведении крупных международных мероприятий", - отметил Лаврищев.
"Нами реализуется комплекс организационных, оперативно-разыскных и иных мероприятий, направленных на нейтрализацию потенциальных угроз. Цель - минимизация рисков, в первую очередь террористических угроз. Результаты проводимых мероприятий - нейтрализация членов законспирированных ячеек террористов", - добавил замдиректора ФСБ.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.