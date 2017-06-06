Полиция недовольна поздним началом матча Шотландия - Англия из-за возможных беспорядков

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Шотландии и Англии, который состоится 10 июня в Глазго, вызывает тревогу у полиции Великобритании из-за позднего для выходного дня начала встречи. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Игра запланирована на пять часов вечера по местному времени (19:00 мск) из-за требований телеканалов. Правоохранительные органы считают, что позднее начало встречи может вызвать конфликты между фанатами, которые будут находиться в состоянии алкогольного опьянения. Традиционно матчи премьер-лиги в выходные дни начинаются в обеденное время, что позволяет минимизировать возможные столкновения.

Представитель Национального совета начальников полиции Великобритании Марк Робертс пояснил, что полиция имеет право влиять на время начала матча, но в данном случае она была бессильна что-либо сделать из-за решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). "Поздний старт в выходные дни является потенциально рискованным с точки зрения безопасности. Требуется повышенное использование ресурсов полиции, что отрывает часть сотрудников от выполнения их основных обязанностей. В конечном счете, это не может быть правильным решением, поскольку увеличивает риск", - отметил Робертс.

Встреча шестого тура группы F отборочного этапа ЧМ-2018 пройдет на стадионе "Хэмпден Парк". Сборная Англии занимает первую строчку, имея в активе 13 очков, команда Шотландии - пятая (7). В последний раз команды встречались 11 ноября 2016 года в первом туре отбора, англичане одержали победу со счетом 3:0.