Полиция недовольна поздним началом матча Шотландия - Англия из-за возможных беспорядков

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Шотландии и Англии, который состоится 10 июня в Глазго, вызывает тревогу у полиции Великобритании из-за позднего для выходного дня начала встречи. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
Игра запланирована на пять часов вечера по местному времени (19:00 мск) из-за требований телеканалов. Правоохранительные органы считают, что позднее начало встречи может вызвать конфликты между фанатами, которые будут находиться в состоянии алкогольного опьянения. Традиционно матчи премьер-лиги в выходные дни начинаются в обеденное время, что позволяет минимизировать возможные столкновения.
Представитель Национального совета начальников полиции Великобритании Марк Робертс пояснил, что полиция имеет право влиять на время начала матча, но в данном случае она была бессильна что-либо сделать из-за решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). "Поздний старт в выходные дни является потенциально рискованным с точки зрения безопасности. Требуется повышенное использование ресурсов полиции, что отрывает часть сотрудников от выполнения их основных обязанностей. В конечном счете, это не может быть правильным решением, поскольку увеличивает риск", - отметил Робертс.
Встреча шестого тура группы F отборочного этапа ЧМ-2018 пройдет на стадионе "Хэмпден Парк". Сборная Англии занимает первую строчку, имея в активе 13 очков, команда Шотландии - пятая (7). В последний раз команды встречались 11 ноября 2016 года в первом туре отбора, англичане одержали победу со счетом 3:0.