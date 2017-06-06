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МВД во время Кубка конфедераций уделит особое внимание защите транспортных узлов

Спорт
6 июня, 12:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Основная нагрузка ляжет на гарнизоны городов, которые примут матчи

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Особое внимание во время проведения Кубка конфедераций по футболу 2017 года будет уделяться охране аэропортов, вокзалов и других транспортных объектов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев.

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"Основная нагрузка ляжет на гарнизоны городов, которые примут матчи. Кроме того, мы привлекаем отряды полиции из других субъектов РФ. Особое внимание будет уделено защите транспортных узлов - аэропортов, вокзалов, других транспортных объектов", - сказал Гусев.

"При подготовке к Кубку конфедераций нами был обобщен опыт Олимпийских игр, Универсиады, чемпионатов мира и Европы по футболу. Были проанализированы как положительные стороны, так и недостатки. Мы прикладываем все усилия, чтобы турнир прошел в безопасных и комфортных условиях", - отметил он.

9 мая 2017 года был подписан указ президента Российской Федерации №202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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