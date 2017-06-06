МВД во время Кубка конфедераций уделит особое внимание защите транспортных узлов

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Особое внимание во время проведения Кубка конфедераций по футболу 2017 года будет уделяться охране аэропортов, вокзалов и других транспортных объектов. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев.

"Основная нагрузка ляжет на гарнизоны городов, которые примут матчи. Кроме того, мы привлекаем отряды полиции из других субъектов РФ. Особое внимание будет уделено защите транспортных узлов - аэропортов, вокзалов, других транспортных объектов", - сказал Гусев.

"При подготовке к Кубку конфедераций нами был обобщен опыт Олимпийских игр, Универсиады, чемпионатов мира и Европы по футболу. Были проанализированы как положительные стороны, так и недостатки. Мы прикладываем все усилия, чтобы турнир прошел в безопасных и комфортных условиях", - отметил он.

9 мая 2017 года был подписан указ президента Российской Федерации №202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.