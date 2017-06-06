МВД: порядка 200 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. МВД России внесло около 200 человек в список болельщиков, которым запрещено посещать спортивные мероприятия. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев.

"В РФ есть один список, он белый. Это список граждан, которым запрещено посещение официальных футбольных матчей решением суда. Он есть в официальном доступе, на сегодняшнее утро в нем 191 человек", - сказал он.

Как отметил Гусев, болельщики, ранее нарушившие порядок, находятся под контролем МВД. "Естественно, эти люди ни на какие соревнования не пойдут. Кроме того, граждане, которые совершали грубые нарушения во время спортивных соревнований, находятся под нашим пристальным взором. Это относится и к иностранным футбольным хулиганам", - отметил он.