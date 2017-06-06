ЦСКА может купить бразильского футболиста Аилтона

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении бразильского защитника Аилтона Феррейры из бразильского клуба "Эшторил". Об этом сообщает бразильское издание Globo.

Агент игрока уже получил предложение от ЦСКА. Издание отмечает, в следующие несколько дней переговоры между сторонами должны продвинуться.

Сообщается, что в покупке 22-летнего футболиста также заинтересована португальская "Бенфика". По информации бразильских СМИ, сумма трансфера оценивается не меньше, чем в €3 млн.

Прошедший сезон Аилтон провел на правах аренды в "Эшториле". По окончании срока аренды "Эшторил" выкупил 45% прав на игрока у "Флуминенсе" за 800 тысяч евро. "Флуминенсе" сохранили 15% прав на футболиста.

В прошедшем сезоне Аилтон провел 23 матча во всех турнирах в составе "Эшторила" и забил один гол. Бразилец играет на позиции левого защитника.