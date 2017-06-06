ЦСКА может купить бразильского футболиста Аилтона

Туристические маршруты на время проведения ЧМ-2018 не будут ограниченыСпорт 6 июня, 12:44
Кабмин выделил Красноярскому краю 68 млн рублей на помощь пострадавшим от лесных пожаровСибирь 6 июня, 12:30
МВД: порядка 200 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятияСпорт 6 июня, 12:26
DM: исполнитель теракта в Лондоне отвечал за безопасность пассажиров в метроМеждународная панорама 6 июня, 12:25
МВД во время Кубка конфедераций уделит особое внимание защите транспортных узловСпорт 6 июня, 12:23
Информационно-деловому медиапроекту ТАСС DV.land исполнился годНовости агентства 6 июня, 12:17
Угроз безопасности в период проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018 нетСпорт 6 июня, 12:15
Спецпроект "Яндекса" расскажет о Пушкине то, что не проходят в школеКультура 6 июня, 12:15
Бразильский футболист "Зенита" Эрнани не исключил возможность сыграть за сборную РоссииСпорт 6 июня, 11:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении бразильского защитника Аилтона Феррейры из бразильского клуба "Эшторил". Об этом сообщает бразильское издание Globo.
Агент игрока уже получил предложение от ЦСКА. Издание отмечает, в следующие несколько дней переговоры между сторонами должны продвинуться.
Сообщается, что в покупке 22-летнего футболиста также заинтересована португальская "Бенфика". По информации бразильских СМИ, сумма трансфера оценивается не меньше, чем в €3 млн.
Прошедший сезон Аилтон провел на правах аренды в "Эшториле". По окончании срока аренды "Эшторил" выкупил 45% прав на игрока у "Флуминенсе" за 800 тысяч евро. "Флуминенсе" сохранили 15% прав на футболиста.
В прошедшем сезоне Аилтон провел 23 матча во всех турнирах в составе "Эшторила" и забил один гол. Бразилец играет на позиции левого защитника.