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Минкомсвязь: паспорт болельщика на Кубок конфедераций и ЧМ будет невозможно подделать

Спорт
6 июня, 12:33 дата обновления: 6 июня, 12:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Создание паспорта болельщика направлено на повышение уровня безопасности проведения турнира для всех участников и зрителей

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МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Паспорт болельщика (Fan ID) для посещения матчей Кубка конфедераций по футболу 2017 года и чемпионата мира 2018 года будет невозможно подделать. Об этом на пресс-конфедерации в ТАСС сообщил заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ Андрей Романков.

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"Система идентификации болельщика применялась на Олимпийских играх и зарекомендовала себя положительно, как и вся Олимпиада. На футбольных мероприятиях она будет впервые, система расширена, станет более функциональной. Иностранцы смогут по ней приехать без визы, можно будет воспользоваться бесплатным проездом с билетом на матч как между городами, так и на общественном транспорте внутри городов. Fan ID - защищенная продукция, бессмысленна ее подделка и репликация, она обеспечит комфорт и безопасность, в том числе комфорт прохода на стадион - он будет автоматизированным", - сказал Романков.

Он добавил, что уже около 200 тыс. заявок поступило на получение паспорта болельщика Кубка конфедераций.

"Не было никаких происшествий, отработана система допуска и идентификации болельщиков. ФИФА признала тестовый матч успешным и поддержала данную систему. Сейчас получили около 200 тысяч заявок, две трети уже получили - как российских, так и иностранных", - добавил заместитель директора департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи РФ.

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Создание паспорта болельщика направлено на повышение уровня безопасности проведения турнира для всех участников и зрителей. Fan ID необходим всем болельщикам, собирающимся посетить матчи Кубка конфедераций, в том числе и детям. Для иностранных болельщиков Fan ID станет заменой визы при посещении России, документ необходим также для бронирования билетов, проезда в специальных поездах и дает возможность бесплатного использования общественного транспорта в городах, где будут проходить матчи турнира. Аналогичная система паспортов болельщиков будет применяться и во время чемпионата мира 2018 года.

Болельщики, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфедераций, могли подать заявку на получение паспорта на специальном портале начиная с ноября. Получить Fan ID можно как лично в центрах выдачи, так и по почте.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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ЧМ-2018 по футболу Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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