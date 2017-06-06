МВД возьмет под усиленную охрану отели команд во время Кубка конфедераций по футболу

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская полиция на период проведения Кубка конфедераций по футболу возьмет под усиленную охрану гостиницы и площадки, где будут тренироваться команды. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев.

"Да, (во время Кубка конфедераций) будут особенные меры. Мы возьмем под охрану гостиницы, тренировочные площадки, будем отвечать за досмотр на стадионах. Команды будут перемещаться в сопровождении машин ДПС. В соответствии с распоряжением правительства, они будут сопровождать только организованные колонны", - сказал Гусев.

Руководитель аппарата межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018, заместитель начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищев, в свою очередь, отметил, что команды будут сопровождаться постоянно с момента их прибытия в Россию. "Будут выделены сотрудники, которые будут сопровождать команды везде", - сказал он.

"Росгвардия будет обеспечивать физическую защиту. В гостиницах будет дополнительный пропускной режим, все вопросы будут решаться в режиме "24 часа в сутки" ежедневно", - заявил Лаврищев.

9 мая 2017 года был подписан указ президента Российской Федерации №202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.