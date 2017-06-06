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ФСБ: меры безопасности на ЧМ-2018 не помешают комфорту жителей России

Спорт
6 июня, 12:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Заместитель начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищев заявил, что законопослушным гражданам опасаться лишних неудобств не следует

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МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Меры безопасности Кубке конфедераций 2017 года по футболу и чемпионате мира 2018 года не помешают комфорту жителей России. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил заместитель начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищев.

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"Указом президента будут усилены меры безопасности, однако ничего нового в этом нет, - сказал Лавришев. - Принять усиленные меры безопасности - стандартная практика, у нас в стране даже более жесткие по сравнению с существующими вводились в Сочи. Перед началом Олимпийских игр было много опасений по этому поводу, но они не подтвердились. Игры прошли на высоком уровне, меры безопасности не помешали ни жителям Сочи, ни гостям".

"Поэтому законопослушным гражданам опасаться лишних неудобств не следует", - добавил Лаврищев.

9 мая 2017 года был подписан указ президента Российской Федерации №202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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