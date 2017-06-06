МВД рекомендовало запретить продажу алкоголя вблизи стадионов в дни игр Кубка конфедераций

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. МВД рекомендовало городам - организаторам Кубка конфедераций по футболу в дни проведения матчей запретить продажу алкогольной продукции в радиусе от 500 метров до 2 километров от стадиона, где будут проходить игры. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев.

"Мы передали наши рекомендации, согласно которым в дни проведения матчей нужно приостановить продажу алкоголя в любой таре в непосредственной близости от объекта - в радиусе от 500 метров до двух километров от него. Решения будут приниматься индивидуально на местах", - сказал Гусев.

"Кроме того, любые напитки в стеклянной таре будут запрещены к проносу на территории стадионов и в фан-зоны", - добавил он.

Гусев отметил, что на стадионах будет разрешена продажа пива спонсора Международной федерации футбола (ФИФА) в пластмассовой таре.

9 мая 2017 года был подписан указ президента Российской Федерации №202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.