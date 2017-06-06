МВД с 1 июня запретило использовать оружие в период проведения Кубка конфедераций

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. МВД России запретило использование и ношение оружия в период проведения Кубка конфедераций. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев.

"С 1 июня по 12 июля гражданам разрешено только хранить оружие, его переноска и ношение запрещены. В случае выявления таких нарушений оружие будет изыматься и доставляться на хранение в органы внутренних дел", - сказал он.

По его словам, других санкций не предусмотрено. "Это касается любых видов оружия. Исключение - только спортивное оружие и служебное оружие", - добавил он.

9 мая 2017 года был подписан указ президента Российской Федерации №202 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года". Действие указа распространяется на территории субъектов РФ, в пределах которых расположены объекты Кубка конфедераций и чемпионата мира, а также в прилегающих к ним акваториях.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.