Проживающие в отелях иногородние зрители Кубка конфедераций не обязаны регистрироваться

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МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские болельщики, приехавшие на Кубок конфедераций по футболу в другой город, должны встать на регистрационный учет в течение трех рабочих дней. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев.
"Первое - это касается российских граждан, которые должны встать на регистрационный учет в течение трех рабочих дней. Это не касается тех, кто проживает в отелях, хостелах, пансионатах. Три дня достаточно, чтобы приехать, посмотреть матч и уехать. Но если вы остановились у друзей, знакомых или в частном секторе, нужно обратиться в органы миграции, в МФЦ (Многофункциональный центр. - Прим. ТАСС), в паспортный стол и подать уведомление о регистрации", - сказал Гусев.
"Что касается иностранцев - положение указа распространяется на сторону, принимающую иностранного гражданина, и не ущемляет права иностранного гражданина. В случае выявления нарушения будет привлекаться принимающая сторона", - добавил первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России.
"Всех прибывающих гостей и участников турнира, размещающихся в гостиницах, хостелах, регистрирует гостиница, она берет на себя ответственность за регистрацию", - отметил руководитель аппарата межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018, заместитель начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищев.
На вопрос о том, насколько оперативно смогут работать МФЦ, Гусев ответил: "Если они не смогут вовремя обрабатывать, подвергнутся ответственности. В МФЦ вам сразу вручат расписку о принятии документов".
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.