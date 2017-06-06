Футбольные фанаты, устроившие беспорядки в Марселе, попали в "черный список" МВД

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МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские футбольные болельщики, участвовавшие в беспорядках во Франции во время чемпионата Европы 2016 года, попали в "черный список" МВД. Об этом на пресс- конференции в ТАСС заявил первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев.
Ранее Гусев рассказал, что в "черный список" МВД попал 191 болельщик, которые решением суда не смогут попасть на матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира.
"Мы, безусловно, очень плотно взаимодействовали с правоохранительными органами Франции, там находилась наша полицейская делегация. Мы хорошо изучили эти события, но что касается их расследований, это не наша юрисдикция. Но могу сказать, что некоторые наши граждане, привлеченные к ответственности французской полицией, есть и в том списке недопущенных решением суда. Мы работаем с ними", - сказал Гусев.
Летом 2016 года во Франции проходил чемпионат Европы, групповой этап которого был испорчен фанатскими разборками. Наибольший резонанс получили погромы в Марселе перед матчем между сборными Англии и России, где возникли масштабные уличные беспорядки с участием фанатов обеих команд.