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Спецслужбы усилили контроль на границе перед проведением Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Спорт
6 июня, 13:05 дата обновления: 6 июня, 13:38 UTC+3

Органами безопасности закрыт въезд достаточно большому числу иностранных граждан и лицам без гражданства, которые могут быть связаны с террористической угрозой

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Контроль за проездом граждан через российскую границу усилен спецслужбами в преддверии Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил руководитель аппарата межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018, заместитель начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищев.

"Нами усилены фильтрационные мероприятия на границе. Органами безопасности закрыт въезд достаточно большому числу иностранных граждан и лицам без гражданства, которые могут быть связаны с террористической угрозой", - сказал Лаврищев на пресс-конференции в ТАСС. "Угроз безопасности мы не видим", - подчеркнул он.

Лаврищев добавил, что работа по обеспечению безопасности усилена по всем направлениям. "Мы активно взаимодействуем с иностранными партнерами, которые готовы нам помогать в обеспечении безопасности", - сказал представитель ФСБ.

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Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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