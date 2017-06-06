Спецслужбы усилили контроль на границе перед проведением Кубка конфедераций и ЧМ-2018

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Контроль за проездом граждан через российскую границу усилен спецслужбами в преддверии Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщил руководитель аппарата межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности ЧМ-2018, заместитель начальника Управления ФСБ России Алексей Лаврищев.
"Нами усилены фильтрационные мероприятия на границе. Органами безопасности закрыт въезд достаточно большому числу иностранных граждан и лицам без гражданства, которые могут быть связаны с террористической угрозой", - сказал Лаврищев на пресс-конференции в ТАСС. "Угроз безопасности мы не видим", - подчеркнул он.
Лаврищев добавил, что работа по обеспечению безопасности усилена по всем направлениям. "Мы активно взаимодействуем с иностранными партнерами, которые готовы нам помогать в обеспечении безопасности", - сказал представитель ФСБ.