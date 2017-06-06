Попытки проявления расизма на ЧМ-2018 и Кубке конфедераций будут жестко пресекаться

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Попытки проявления расизма при проведении Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года будут жестко пресекать, заявил на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель начальника управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий Министерства внутренних дел РФ Антон Гусев.
"Мы будем жестко на это реагировать и привлекать к ответственности", - сказал он.
"Безусловно, мы можем вести и превентивную работу, но наша превентивная работа - это несколько другой вопрос", - отметил Гусев.
По его словам, ведомство прикладывает максимальные усилия, чтобы спортивные мероприятия прошли в комфортных условиях. "Проанализированы положительные стороны и недостатки. Мы прикладываем усилия, чтобы турнир прошел в комфортных и безопасных условиях", - сказал он.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.