Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сотрудники полиции будут досматривать болельщиков на входе на матчи ЧМ-2018

Спорт
6 июня, 13:29 дата обновления: 6 июня, 13:35 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Ранее сообщалось, что в черный список МВД попал 191 болельщик, которым решением суда запрещено посещение матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сотрудники полиции, а не контролеры-распорядители будут досматривать болельщиков на входе на стадионы перед матчами Кубка конфедераций по футболу 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев.

Смотрите также

Порядка 200 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятия

Ранее Гусев рассказал, что в черный список МВД попал 191 болельщик, которым решением суда запрещено посещение матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира. Среди этого количества есть российские фанаты, которые жгли пиротехнику на матчах чемпионата России.

"В соответствии с нашим законодательством, обеспечение безопасности обычных матчей и игр чемпионата мира лежит на организаторах. Львиную долю по осмотру выполняют стюарды и контролеры-распорядители, но все равно появляются возможности. Мы жестко реагируем после матча, имеем возможность всех распознать, из 191 человека есть те, кто использовал пиротехнику. На Кубке конфедераций и чемпионате мира досмотровые мероприятия будут осуществлять сотрудники полиции, это позволит нам предотвратить пиротехнические шоу на матчах", - сказал Гусев.

Он добавил, что жесткие меры безопасности не допустят давок во время турнира.

"Нам удается успешно избегать таких вещей, как риск возникновения паники в местах массового скопления. Мы согласовываем действия ФИФА с городами-организаторами. Достаточно жесткие правила проноса веществ и вещей, чтобы не допустить попадания в места массового скопления ни пиротехники, ни химических веществ, ни оружия в любых его видах", - сказал Гусев.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
2
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
3
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
4
Совет Европы не получил пока уведомления РФ о сокращении ее взноса
5
Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области
6
СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама