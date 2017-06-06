Сотрудники полиции будут досматривать болельщиков на входе на матчи ЧМ-2018

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МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сотрудники полиции, а не контролеры-распорядители будут досматривать болельщиков на входе на стадионы перед матчами Кубка конфедераций по футболу 2017 года и чемпионата мира 2018 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев.
Ранее Гусев рассказал, что в черный список МВД попал 191 болельщик, которым решением суда запрещено посещение матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира. Среди этого количества есть российские фанаты, которые жгли пиротехнику на матчах чемпионата России.
"В соответствии с нашим законодательством, обеспечение безопасности обычных матчей и игр чемпионата мира лежит на организаторах. Львиную долю по осмотру выполняют стюарды и контролеры-распорядители, но все равно появляются возможности. Мы жестко реагируем после матча, имеем возможность всех распознать, из 191 человека есть те, кто использовал пиротехнику. На Кубке конфедераций и чемпионате мира досмотровые мероприятия будут осуществлять сотрудники полиции, это позволит нам предотвратить пиротехнические шоу на матчах", - сказал Гусев.
Он добавил, что жесткие меры безопасности не допустят давок во время турнира.
"Нам удается успешно избегать таких вещей, как риск возникновения паники в местах массового скопления. Мы согласовываем действия ФИФА с городами-организаторами. Достаточно жесткие правила проноса веществ и вещей, чтобы не допустить попадания в места массового скопления ни пиротехники, ни химических веществ, ни оружия в любых его видах", - сказал Гусев.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Игры чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.