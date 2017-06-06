МВД: газета Bild не права в вопросе работы журналистов на Кубке конфедераций

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Условия работы иностранных журналистов на Кубке конфедераций по футболу не ущемляют их права, жалобы немецкой газеты Bild необоснованны. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД РФ России Антон Гусев.

В конце апреля Bild сообщила, что будет бойкотировать освещение Кубка конфедераций, если не изменятся правила аккредитации иностранных журналистов на турнир. Газета утверждает, что от представителей зарубежной прессы с аккредитацией на Кубок конфедераций требуется освещение исключительно турнира и связанных с ним событий и они имеют право работать только на территории принимающих городов и близлежащих достопримечательностей.

"Есть две системы аккредитации на турнир: первая - аккредитация ФИФА, которая приравнивается к медиа- аккредитации МИД РФ, вторая - аккредитация, которая выдается представителям прессы в пресс-центрах для журналистов, не имеющих аккредитации ФИФА. Если необходимо работать за пределами городов-организаторов - Москвы, Санкт- Петербурга, Казани, Сочи - то нужно получить специальное разрешение (МИД РФ). "Бильд", мягко говоря, была не права", - сказал Гусев.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.