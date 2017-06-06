Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МВД: газета Bild не права в вопросе работы журналистов на Кубке конфедераций

Спорт
6 июня, 13:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

В конце апреля Bild сообщила, что будет бойкотировать освещение Кубка конфедераций, если не изменятся правила аккредитации иностранных журналистов на турнир

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Условия работы иностранных журналистов на Кубке конфедераций по футболу не ущемляют их права, жалобы немецкой газеты Bild необоснованны. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД РФ России Антон Гусев.

В конце апреля Bild сообщила, что будет бойкотировать освещение Кубка конфедераций, если не изменятся правила аккредитации иностранных журналистов на турнир. Газета утверждает, что от представителей зарубежной прессы с аккредитацией на Кубок конфедераций требуется освещение исключительно турнира и связанных с ним событий и они имеют право работать только на территории принимающих городов и близлежащих достопримечательностей.

"Есть две системы аккредитации на турнир: первая - аккредитация ФИФА, которая приравнивается к медиа- аккредитации МИД РФ, вторая - аккредитация, которая выдается представителям прессы в пресс-центрах для журналистов, не имеющих аккредитации ФИФА. Если необходимо работать за пределами городов-организаторов - Москвы, Санкт- Петербурга, Казани, Сочи - то нужно получить специальное разрешение (МИД РФ). "Бильд", мягко говоря, была не права", - сказал Гусев.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
40
"Реал" второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
2
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
3
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
4
Совет Европы не получил пока уведомления РФ о сокращении ее взноса
5
Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области
6
СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама