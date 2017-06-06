Кречетов: судьбу "Динамо-2" решит совет директоров ФК "Динамо"

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МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Окончательное решение по вопросу целесообразности дальнейшего функционирования команды "Динамо-2" примет совет директоров футбольного клуба "Динамо" (Москва). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор "Динамо" Евгений Кречетов.
"Динамо" в сезоне-2016/17 выступало в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Из-за этого клуб был лишен возможности заявить команду в молодежное первенство. Была образована команда "Динамо-2", которая приняла участие в чемпионате Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в зоне "Запад", где заняла четвертое место. "Динамо" выиграло чемпионат ФНЛ и вышло в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), соответственно "молодежка" бело-голубых сможет выступить в молодежном первенстве России.
"Это (дальнейшую судьбу "Динамо-2") решит совет директоров клуба. Вопрос финансирования - основной: надо понять, можем ли мы позволить себе иметь еще одну, фактически третью, команду", - сказал Кречетов.
"Динамо-2" в сезоне-2016/17 возглавлял Дмитрий Хохлов. "В следующем сезоне он точно будет тренироваться молодежную команду "Динамо", - отметил Кречетов.