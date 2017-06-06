Россиянин Пономарев ведет переговоры с Окампо о бое за звание претендента на титул IBF

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МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Константин Пономарев ведет переговоры с мексиканцем Карлосом Окампо о проведении поединка за звание претендента на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 66,68 кг. Об этом ТАСС сообщил менеджер Пономарева Алексей Васильев.
"Пономарев проведет бой за первую строчку IBF. Пока идут переговоры (о месте и дате проведения)", - сказал Васильев.
Титулом чемпиона мира IBF в этом весе владеет американец Эррол Спенс, победивший британца Келла Брука 27 мая.
Пономарев тренируется у известного специалиста Абеля Санчеса вместе с казахстанцем Геннадием Головкиным и россиянином Муратом Гассиевым. На его счету 32 победы (13 нокаутом) и ни одного поражения.
В активе Окампо 21 победа (12 нокаутом) и ни одного поражения.